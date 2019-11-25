Buta Airways перенесет рейсы из "Жулян" в аэропорт "Борисполь"

Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее рейсы в столицу Украины авиакомпания выполнялась в аэропорт "Киев" им. Сикорского ("Жуляны").

В рамках зимнего расписания авиакомпании на 2019/2020 год, которое действует до 27 марта, рейсы Buta Airways по маршруту Баку-Киев-Баку выполняются три раза в неделю – по вторникам, средам и пятницам. По этому же графику планируется продолжить рейсы и на летнее расписание 2020 года.

"Рейсы в "Борисполь" выполняет большая часть украинских и иностранных перевозчиков, что позволит пассажирам Buta Airways планировать более удобные стыковки с другими авиакомпаниями", – отмечают в авиакомпании.

Пассажиры, которые уже приобрели билеты, будут уведомлены в соответствии с процедурой авиакомпании по телефонам, указанным при покупке авиабилета.

Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), основана в декабре 2016 года. Первый рейс выполнила 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту "Гейдар Алиев".