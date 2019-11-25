Польша поставит в Украину 100 миллионов кубометров газа из США

Непосредственным покупателем топлива выступила польская нефтегазовая компания PGNiG, которая продала указанный объем газа украинским получателям, передает БизнесЦензор со ссылкой на Польское радио.

После регазификации на польском терминале, то есть перевода в газообразное состояние, этот объем будет соответствовать почти 100 млн кубометров газа, которые перекачают по польской газотранспортной системе в Украину до конца этого года.

Как сообщалось, ранее посольство США в Украине объявило о прибытии судна с американским сжиженным газом для Украины в польский LNG-терминал в Свиноуйсьце 19 ноября.

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Напомним, в мае глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что компания рассматривает возможность закупки сжиженного природного газа (LNG) в США.

В октябре "Укртрансгаз" завершил строительство трубопровода-перемычки на компрессорной станции "Комарно" во Львовской области, что позволит расширить возможности для импорта в Украину газа из Польши и других стран через LNG-терминал в Свиноуйсьце.

После завершения тестирования этого нового участка доступная для импорта из Польши пропускная способность газопровода возрастет с 6,5 до 18 млн кубометров газа в сутки или почти 6,6 млрд куб. м в год, что соответствует примерно половине годовой потребности Украины в импорте газа.

В свою очередь польский газотранспортный оператор Gaz-System проанализирует необходимость соответствующих действий для обеспечения такой возможности со своей стороны.