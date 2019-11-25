Набсовет "Приватбанка" сменил корпоративного секретаря

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, кадровые перестановки проведены на заседании набсовета 21 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Панченко на протяжении последних пяти лет работал начальником управления поддержки розничного бизнеса и юридического департамента "Укрсоцбанка" и руководителем проектов отдела правового обеспечения текущей банковской деятельности юридического управления "Альфа-Банка".

Кроме того, работал старшим юристом в АО "Юридическая фирма "ЭКВО" и в ООО "Стафф Сервис Киев", а также юристом отдела по обеспечению деятельности набсовета "Приватбанка".

Громову назначили на должность корпоративного секретаря "Приватбанка" в апреле 2018 года. Ранее она работала заместителем начальника отдела работы с информационными запросами юридического департамента НАК "Нафтогаз Украины", а также замдиректором юрдепартамента ООО "Континиум".

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До Громовой должность корпоративного секретаря занимала нынешний советник президента Украины и член набсовета "Укрэксимбанка" Виктория Страхова, которая уволилась по собственному желанию в июле 2017 года.

Напомним, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным НБУ, "Приватбанк" на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (525,75 млрд грн) занимал 1 место среди 76 банков.