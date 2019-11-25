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25.11.19 12:43

Louis Vuitton договорилась о покупке Tiffany за $16 миллиардов

LVMH Moet Hennessy—Louis Vuitton объявила сегодня, 25 ноября, об успешном завершении переговоров о слиянии с Tiffany & Co. Стороны подписали соглашение, согласно которому LVMH заплатит за американскую ювелирную компанию $16,2 млрд.

Louis Vuitton договорилась о покупке Tiffany за $16 миллиардов

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Руководство Tiffany согласилось на сделку с LVMH после того, как последняя улучшила условия своего предложения. Изначально французский люксовый производитель предлагал $120 наличными за каждую акцию Tiffany, а вся компания оценивалась, таким образом, в $14,5 млрд. Однако это предложение было почти сразу же отвергнуто Tiffany. Теперь LVMH заплатит за каждую акцию американского бренда по $135 наличными.

"Мы рады приветствовать Tiffany — компанию с уникальным наследием и ролью в мире ювелирного дела — в семье LVMH",— прокомментировал заключение сделки генеральный директор LVMH Бернар Арно.

Для французской компании эта сделка стала крупнейшей в ее истории. До этого самой крупной сделкой для LVMH было приобретение Christian Dior в 2017 году за $7 млрд.

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