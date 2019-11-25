"Укрзализныця" покупает дорогой российский уголь через "фирму-прокладку" из Венгрии

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

На этот год заказывают 2900 тонн угля марки ДГ (13-100) по 4 140-4 380 грн/т с НДС.

Фирма "Раксел" в подтверждение наличия угля предоставила контракт с фирмой GMV Trading Company Kft (Венгрия, созданная в декабре 2018 года, директор Валентин Тодорчук). В контракте указано, что топливо вывозится с таможенной территории России.

В тендерном предложении указано, что "производителем" угля является венгерский GMV Trading Company Kft, страной производителя - Россия.

Победитель по требованию тендерной документации предоставил справку, что не планирует поставлять уголь, добытый на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской области.

Цена угля оказалась вдвое выше сентябрьской цены по формуле "Роттердам +" в 1 867-1 966 грн/тонн.

Кроме того, ранее в ноябре другие филиалы самой "Укрзализныци" заказывали такой уголь несколько дешевле. Так, "Пассажирская компания" законтрактовала его по 3 849-3 899 грн/тонн, "Львовская железная дорога" - по 3850 грн/ тонн, "Донецкая железная дорога" - по 3657 грн/ тонн, "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений"- по 3600 грн/тонн, "Одесская железная дорога" - по 3585 грн/ тонн. Их цены были без НДС, поскольку поставки угля на таможенную территорию Украины временно освобождаются от НДС независимо от происхождения угля (импортное или местное) и роли поставщика (производитель или посредник), если поставщик не отказался от льготы. Почему нынешняя закупки не попала под льготу, непонятно.

Сумма победных предложений была на 6% ниже ожидаемой стоимости закупок.

Конкурентами на отдельных тендерах были ООО "Эник Энерджи Групп", ООО "Торгово-производственная компания "Уголь Дон Прайм", ООО "ПКФ Теплосервис" и ООО "Строительно-проектная компания "Горизонт", причем никто не снижал цену в ходе аукционов.

Столичный "Раксел" с уставным капиталом 1 тыс грн. зарегистрирован в августе 2018 года на массовый номер телефона 0999875013 в жилом доме по ул. В. Верховинца, д. 10. Затем адрес изменилась на ул. Жмеринская, д. 11/1, где находится металлобаза.

Директором фирмы сначала был Виталий Заяц, затем - Дмитрий Тодераш из Черновцов, а затем - Валентин Пятницкий из Черновцов. Все это время основательницей значится Диана Пилипчинец из Киева, которая ранее была зарегистрирована в селах Закарпатской области.

Дмитрий Тодераш владеет ООО "Укрспецтехрембуд", которое "Юго-Западная железная дорога" в сентябре не допустила к тендеру по капремонту оборудования рельсовых автобусов PESA.

На Диану Пилипчинец, которая, вероятно, является юристом, зарегистрировано более 100 юридических лиц. В частности ее фирмы зарегистрировали ООО "СК Роял Хаус", связанное с группой "Приват".

Победитель подтвердил опыт выполненным аналогичным договору за июль 2019 года с одесским ООО "Юниверс-2012" Ивана Бородина и Михаила Гатича (оба - из Молдовы). Предоставленные победителем образцы удостоверений качества почему-то напечатаны типографией в Днепре.