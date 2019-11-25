SkyUp запустила полеты из Львова в Тель-Авив

Об этом со ссылкой на пресс-службу SkyUp сообщает БизнесЦензор.

"24 ноября из Львова был выполнен первый рейс в Тель-Авив, которым SkyUp начинает полетную программу в Израиль. Аэропорт прилета – Международный аэропорт имени Бен-Гуриона", - сообщает компания.

Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Цена билета без багажа: от 2343 грн, цена с багажом: от 3020 грн.

Также SkyUp будет выполнять рейсы в Тель-Авив из Запорожья. Начало полетной программы по маршруту – с 5 декабря 2019.

SkyUp уже выполняет из Львова международные регулярные рейсы в Париж (Бове), Прагу и Шарджу, а также внутриукраинские рейсы в Киев и Харьков.