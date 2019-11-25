"Энергоатом" и ВостГОК заключили контракт на поставку концентрата урана

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Уровень цены на уран производства ВостГОК в шестилетнем договоре обеспечит стабильное функционирование предприятия и развитие единственного в Украине производителя урана", - говорится в сообщении на сайте комбината.

В свою очередь глава Кировоградской областной госадминистрации Андрей Балонь сообщил, что цена концентрата урана увеличится на 40% по сравнению с предыдущей ценой реализации.

Согласно сообщению на сайте ОГА, НАЭК также выплатит ВостГОКу авансовые платежи, что позволит комбинату завершить 2019 год без задолженности по заработной плате.

Как сообщалось, "Энергоатом" и "ВостГОК" в 2008 году заключили долгосрочный контракт на поставку концентрата природного урана. Условия заключенного контракта предусматривали поставку уранового концентрата на протяжении 2008-2018 годов в полном объеме, который будет производить "ВостГОК", с целью его дальнейшего использования "Энергоатомом" в качестве сырья при изготовлении ядерного топлива для украинских АЭС. Позднее договор был продлен на 2019 год.

Ранее президент "Энергоатома" Юрий Недашковский сообщил, что министерство энергетики и окружающей природной среды Украины отказалось от планов ВостГОКа к "Энергоатому". Он также сообщил, что министерство рассматривает возможность привлечения частного партнера к добыче урана на ВостГОКе.

ВостГОК - единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды. Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн, тогда как его внутренне производство ГП "ВостГОК" составляет около 1 тыс. тонн.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.