Российская МТС продала Vodafone Украина азербайджанскому Bakcell за $734 миллиона (обновлено)

Об этом сообщил президент МТС Алексей Корня, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК .

"Сделка комплементарна обновленной стратегии МТС, которая предполагает концентрацию усилий на российском рынке, генерирующем более 90% выручки группы, и развитие на основе базового телеком-бизнеса комплекса современных цифровых сервисов. С учетом незначительной доли украинского бизнеса в масштабе группы МТС сохранит привлекательный уровень дивидендных выплат в рамках принятой в начале года политики", – сказал глава российской компании.

По итогам третьего квартала этого года на "Vodafone Украина" приходилось 3,2% общей выручки МТС. Компания обслуживала 19,8 млн абонентов мобильной связи, или около 20% от общего количества абонентов группы.

В свою очередь международная группа компаний NEQSOL Holding в своем пресс-релизе о подписании сделки уточнила, что непосредственным покупателем выступила компания OOO Telco Solutions and Investments (подконтрольна телекоммуникационной компании ООО Bakcell, которая входит в группу компаний NEQSOL Holding).

В рамках соглашения, МТС через свою 100% дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продает 100% долю в компании Preludium BV (Нидерланды), единственном акционере ПрАО "ВФ Украина", за $734 миллиона, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 миллионов.

В компании отметили, что сделка финансируется преимущественно за счет ресурсов от международных финансовых структур.

"Состояние бизнеса, темпы роста и эффективность деятельности Vodafone Украина являются надежной основой для дальнейшего развития. Поэтому мы готовы инвестировать в компанию, чтобы далее внедрять инновации и передовые технологии в Украине", – прокомментировал сделку глава NEQSOL Holding Юсиф Джаббаров.

В компании также заверили, что смена собственника не повлияет на операционную деятельность "Vodafone Украина". Компания продолжит оказывать услуги под брендом Vodafone и выполнять все обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнерами.

Напомним, деятельность группы компаний NEQSOL Holding охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли. Группа компаний ведет деятельность в Великобритании, США, Турции, Азербайджане, Казахстане, ОАЭ, Бангладеш и др.

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Как сообщалось, 24 октября Антимонопольный комитет Украины разрешил азербайджанскому мобильному оператору Bakcell купить украинского мобильного оператора Vodafone.

Bakcell – основанный в 1994 году азербайджанский оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, работает в стандартах GSM, UMTS и LTE.

Сеть Bakcell состоит более чем из 7,5 тыс. базовых станций, охватывает 93% территории (исключая оккупированные территории) и 99% населения Азербайджана. Компания обслуживает более 3 млн абонентов.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине – по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом – до 1,8 млрд грн. В компании объясняют этот показатель ростом затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

"Vodafone Украина" на 100% принадлежит Prelludium B.V. Является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.