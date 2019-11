Первый выпуск комиксов Marvel продан за рекордные $1,26 миллиона. ФОТО

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на Reuters, передает БизнесЦензор.

Торги проводил аукционный дом Heritage Auctions. Проданный выпуск комиксов вышел в 1939 году. В нем впервые появились персонажи Человек-факел и Нэмор (Подводник).

That rare issue of Marvel Comics No. 1 sold for $1.26 Million in #Dallas Today. The auction company says it's only had a handful of owners since it was first bought at a Pennsylvania newsstand in 1939. https://t.co/Y9nScxD0vT pic.twitter.com/1h78cSOqHU