Аэропорт "Львов" впервые обслужил 2 миллиона пассажиров с начала года

Об этом сообщает ЦТС, передает БизнесЦензор.

Во Львове ожидают, что до конца года пассажиропоток местного аэропорта составит 2,2 млн с приростом примерно 40%.

В 2017 году аэропорт "Львов" только в декабре обслужил миллионного пассажира. До этого аэропорт имел миллионный пассажиропоток еще в 1991 году.

В 2018 году миллионного пассажира аэропорт принял уже в августе. А по итогам всего прошлого года пассажиропоток составил 1 597 700 человек (+47,9 г/г).

За 10 месяцев 2019 года аэропорт "Львов" обслужил более 1,871 млн пассажиров, увеличив пассажиропоток на 39,3%.