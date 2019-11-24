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24.11.19 17:53

Аэропорт "Львов" впервые обслужил 2 миллиона пассажиров с начала года

Международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого встретил своего 2-миллионного пассажира в 2019 году. Таким образом аэропорт продемонстрировал рекордный для себя на данный момент показатель годового пассажиропотока.

аэропорт,львовский

Об этом сообщает ЦТС, передает БизнесЦензор.

Во Львове ожидают, что до конца года пассажиропоток местного аэропорта составит 2,2 млн с приростом примерно 40%.

В 2017 году аэропорт "Львов" только в декабре обслужил миллионного пассажира. До этого аэропорт имел миллионный пассажиропоток еще в 1991 году.

В 2018 году миллионного пассажира аэропорт принял уже в августе. А по итогам всего прошлого года пассажиропоток составил 1 597 700 человек (+47,9 г/г).

За 10 месяцев 2019 года аэропорт "Львов" обслужил более 1,871 млн пассажиров, увеличив пассажиропоток на 39,3%.

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