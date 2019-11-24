США может предусмотреть санкции против "Северного потока-2" в оборонном бюджете

Об этом оборонном изданию Defensenews сообщил председатель Комитета международных дел Сената США сенатор Джим Риш, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

"Окно возможностей закрывается. Значительную часть "Северного потока-2" уже построено ", - пояснил Риш соображения, которыми руководствовались сенаторы при включении положения о санкциях.

Риш отметил, что санкции могут заставить компании отказаться от участия в проекте.

"Это принесет им большие расходы. Думаю, если санкции пройдут, (компании) вынуждены будут закрыться и, думаю, россияне будут вынуждены искать другие пути, чтобы это сделать", - подчеркнул законодатель.

Закон о национальном оборонном бюджете является одним из важнейших документов, определяющим оборонные расходы США. Включение такого положения в проект будет означать, что существует общая позиция по этому вопросу в обеих палатах Конгресса и в банковском комитете.

Текст законопроекта не раскрывается, но сенатор заявил, что положение о санкциях будет созвучным с положениями, предусмотренными законопроектом поданным в июле сенатором Тедом Крузом. Законопроект Protecting Europe's Energy Security Act of 2019 (S. 1441) предлагает ввести санкции против судов, участвующих в построении российского трубопровода "Северный поток".

США выступают против воплощения "Северного потока-2", подчеркивая, что он увеличит зависимость Европы от российского газа и навредит Украине.