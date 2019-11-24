ДТЭК шантажирует три области отключением Бурштынской ТЭС

Об этом сообщил и.о. директора ДТЭК Бурштынская ТЭС Олег Ивахив в письме к председателю Бурштынского городского совета Роксолане Джуре, передает БизнесЦензор со ссылкой на Украинскую энергетику.

"Обособленное подразделение "Бурштынская тепловая электрическая станция" АО "ДТЭК Западэнерго" сообщает о введении с 22 ноября 2019 вынужденного простоя станции как единственной возможности для предотвращения полного прекращения деятельности ТЭС", - пишет Ивахив.

Руководитель станции жалуется, что импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам заместил электроэнергию национальных ТЭС. А увеличение доли производства "дешевой электроэнергии отечественных АЭС" снизило цены для ТЭС.

"В отдельные дни текущего месяца (цена на "рынке на сутки вперед") Снижалась до уровня 91 коп/кВт-ч, что в рыночных ценах на уголь делает производство электроэнергии на ТЭС убыточным", - убеждает Ивахив.

Он считает, что для устранения негативных факторов, которые "угрожают длительным простоем ТЭС", нужно: остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси, ввести рынок вспомогательных услуг (для платы станциям за готовность) и погасить задолженность ГП "Энергорынок" перед компаниями.

Станции "ДТЭК Западэнерго", в том числе Бурштынская ТЭС, работают в Бурштынском энергоострове (БУОС) синхронно с энергосистемой Европы. Электроэнергия из России и Беларуси не имеет доступа к Бурштынскому энергоострову, трейдеры могут импортировать электроэнергию из Словакии, Польши, Венгрии и Румынии.

За три месяца работы нового рынка цена электроэнергии на РДН в Бурштынском энергоострове выросла на 12,5% - с 1698,34 грн/МВт-ч до 1911,38 грн/МВт-ч. А на внутрисуточном рынке - с 1733,01 грн/МВт-ч до 1746,58 грн/МВт-ч.

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В октябре 2019 средневзвешенная цена на РДН в "Бурштынском острове" уменьшилась на 1,86% - до 1875,85 грн / МВт • ч, по сравнению с сентябрем, а на ВГС - 3,75% до 1729,25 грн / МВт • ч.

За 20 дней ноября средневзвешенная цена на РДН уменьшилась на 8,4% и составляет 1754,37 грн / МВт • ч, по сравнению с 20 днями октября, а на ВГС - 37,85% и составляет 1186,03 грн / МВт • ч. Впрочем, электроэнергия в Бурштынском энергоострове на РДН до сих пор продается на 30% дороже, чем на остальной территории Украины - по 1754,37 грн / МВт • ч.

Бурштынский энергоостров расположен в пределах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Основной источник питания - Бурштынская и теплоэлектростанций (ДТЭК Западэнерго). Энергоостров присоединен к электросетям стран ЕС и работает синхронно с энергосистемой Европы. С Бурштынского энергоострова Украина экспортирует электроэнергию за границу.