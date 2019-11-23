СБУ обнаружила масштабный канал поставок угля с оккупированного Донбасса

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы схемы зарегистрировали с целью ее реализации ряд коммерческих структур в Украине, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Через них делки поставляли на подконтрольную территорию Украины продукцию, добытую на захваченных членами незаконных вооруженных формирований украинских угольных объединениях, расположенных на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Так называемые налоги они вносили в бюджеты псевдореспублик", – сказано в сообщении.

Читайте также: Россия начала пускать поезда с углем с Донбасса через Украину, – СМИ

По данным следствия, в Украину продукция поступала под видом добытой на территории России. В дальнейшем организаторы схемы по поддельным документам продавали этот уголь на украинские ТЭЦ и в страны ЕС.

"Одному из участников нелегального бизнеса объявлено о подозрении в совершении преступления предусмотренного ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Осуществляются мероприятия по привлечению других фигурантов уголовного производства к уголовной ответственности", – сообщают в СБУ.