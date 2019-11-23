Шторм подтопил 40 баз отдыха на Азовском море

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Запорожской области, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, к повышению уровня воды на Федотовой косе привело усиление восточного ветра до 20 м/с с порывами до 28 м/с.

"В настоящее время ориентировочно на 30-40 базах отдыха уровень воды составляет от 0,5 до 1 метра. Базы отдыха не работают", – сказано в сообщении.

Кроме того, из-за сильного шторма на Азовском море оказался отрезанным от суши заповедный остров Бирючий. Спасатели эвакуировали 11 местных жителей с помощью плавающего транспортера с тягачом.

Местная власть организовала доставку эвакуированных на автовокзал Кирилловки. Медицинская помощь спасенным людям не понадобилась.

"Подобные ситуации ежегодно возникают в прибрежной зоне и связаны с изменением циклонов и сильными порывами ветра. Базы отдыха поэтому и строятся на сваях, чтобы обезопасить здания от проникновения морской воды внутрь. Ситуация контролируется, проводится постоянный мониторинг, подразделения ГУ ДСНС Украины в Запорожской области находятся в боевой готовности", – пояснили в ведомстве.