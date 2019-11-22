СБУ заинтересовалась сделкой по продаже трубопровода для дизтоплива окружению Медведчука

Об этом стало известно из постановления Голосеевского районного суда Киева, куда следователи обратился с ходатайствами в рамках уголовного производства от 2 июля 2019 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно материалам дела, в апреле 2016 года основатели и топ-менеджеры "ПрикарпатЗападтранса" (ПСС) решили увеличить уставный фонд предприятия за счет внесения в него 28,4 тыс. тонн дизельного топлива сорта Л-0,2-62 стоимостью 13,26 млн грн.

Был подписан соответствующий акт приема-передачи нефтепродуктов с основателем "ПрикарпатЗападтранса" – российской компанией "Юго-Западное открытое акционерное общество трубопроводного транспорта нефтепродуктов".

Но расследование СБУ показало, что фактически никакой передачи топлива не было. Следователи утверждают, что в течение 2014 года через производственные мощности нефтепродуктопровода осуществлялась транспортировка другого сорта дизельного топлива – С1 (ДТ-3).

Чтобы продать устаревшее топливо в "ПрикарпатЗападтрансе" заменили наименование и показатели качества, оформив таможенные декларации на него как на сорт С вид 1 (ДТ-3), таможенная стоимость была указана в сумме 285,23 млн грн. При таможенном оформлении также было указано, что нефтепродукты завозятся уже для собственных нужд, а не как инвестиции, что позволяло избежать пошлины. Датой производства был указан май 2016 года, срок годности - год.

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В июне 2016 года фирма обратилась к Минобороны с предложением поставить по железной дороге для нужд Вооруженных сил летнее дизтопливо, которое соответствует аналогичному классу "Евро-2" и "Евро-3", в количестве 28,4 тыс. тонн и по ориентировочной стоимости 13,5 тыс. грн за тонну, что было значительно ниже рыночных цен.

По обращению Минобороны правительство приняло постановление №402 от 1 июля 2016 года, которым в виде исключения разрешило поставлять дизтопливр с классом экологичности "Евро-2" и "Евро-3" для нужд отдельных военизированных формирований, находящееся на балансе "ПрикарпатЗападтранса".

Уже в сентябре 2016 года Минобороны заключила соглашение с компанией на поставку 28,4 тыс. тонн дизельного топлива для техники специального назначения.

В СБУ утверждают, что проданное Минобороны топливо было некондиционным технологическим дизтопливом, которое "ПрикарпатЗападтранс" при любых обстоятельствах обязан был вытеснить для дальнейшего восстановления работы продуктопровода и обеспечения транзита дизеля стандартов "Евро-4" и "Евро-5" в Венгрию. Все это привело к растрате бюджетных средств на сумму 399,83 млн грн.

14 ноября следователи направили в суд сразу несколько ходатайств в этом деле. По одному из них суд разрешил доступ к документам АМКУ о предоставлении разрешения в 2015 году швейцарский "International trading partners ag" купить акции российского владельца ГП "ПрикарпатЗападтранс". А также о решении АМКУ позволить новую смену владельца в марте 2019 года на белорусский "Нефтебитумных завод".

Также разрешен доступ к документам Минобороны по соглашению по закупке дизтоплива, документам Энергетической таможни и самого "ПрикарпатЗападтранса".

Напомним, "ПрикарпатЗападтранс" принадлежал швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера, связанного с группировкой нардепа Виктора Медведчука. После встречи последнего в январе 2019 года с президентом Беларуси Александром Лукашенко, "ПрикарпатЗападтранс" сменило владельца на белорусскую компанию.

В начале августа из-за введения правительством спецпошлины на импорт российского дизтоплива его крупнейший импортер через нефтепровод "ПрикарпатЗападтранс" - еще одна компания окружения Медведчука Wexler Group, заявила о прекращении поставок.

Как сообщалось, в июле 2016 года Кабинет министров позволил Минобороны, Нацгвардии, Нацполиции и Госпогранслужбе закупить 28,4 тыс. тонн дизтоплива стандарта Евро-3 у ДП "ПрикарпатЗападтранс".

Как пояснял министр обороны Степан Полторак, после принятия этого решения ведомство сможет закупать топливо устаревшего стандарта Евро-3, что даст возможность сэкономить 174 млн грн.

В марте 2016 года российская "Транснефть" заявила о закрытии сделки по продаже украинского нефтепродуктопровода International Trading Partners AG.