АМКУ повторно рассмотрит сделку по продаже сети "Люксоптика" женой Ложкина

Об этом сообщает пресс-служба Комитета, передает БизнесЦензор.

"Следует отметить, что заявленные компании уже обращались в Комитет м подобным заявлением, по результатам которого в сентябре этого года было открыто дело. Однако, заявители отозвали свое заявление и дело закрыли", – отмечается в сообщении.

Как указывают в АМКУ, новое дело открыто с целью углубленного исследования влияния концентрации на розничные и оптовые рынки аксессуаров для очков, линз, растворов для хранения и чистки линз, увлажняющих растворов для глаз и контактных линз в территориальных пределах города Киева и Киевской области.

Сеть "Люксоптика" предоставляет комплекс услуг по диагностике зрения, подбору средств коррекции, изготовлению/ремонту очков.

Согласно госреестру предприйтий, крупнейшими владельцами ООО "Люксоптика холдинг" являются Олег Калашников (46% в уставном капитале) и Надежда Шаломова (28,3%) - супруга Бориса Ложкина, экс-главы Администрации президента Петра Порошенко.