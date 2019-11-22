"Укртранснафта" потратила 175 миллионов на закупку программного обеспечения

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно договору, на срок до конца 2023 года, то есть на четыре года и три месяца заказали софт для создания и развертывания модулей и 11 функциональных модулей SAP S/4НANA, а также техническую и клиентскую поддержку функциональных модулей.

В отчете о заключении договора нет других деталей, а сам договор не обнародован.

Напомним, с 2018 году "Нафтогаз Цифровые технологии" купил у ООО "САП Украина" софта SAP на 46,59 млн грн. Закупку провели за допороговой процедуре, поскольку "Нафтогаз Цифровые технологии" не является заказчиком в понимании закона "О публичных закупках". Поэтому условия тендерной документации нельзя было обжаловать в АМКУ.

Ранее, в 2016-2017 годах сам "Нафтогаз" четыре раза пытался купить софт SAP, но все торги по различным причинам были отменены.

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ООО "Нафтогаз Цифровые Технологии" является дочерним предприятием "Нафтогаза", созданным для обслуживания IТ-потребностей всей группы компаний "Нафтогаза".

При создании в 2018 году фирма подчинялась финансовому директору "Нафтогаза" Сергею Коновцe. Cейчас "НЦТ" подчиненj непосредственно главе правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

От создания до февраля 2019 года фирмой руководил экс-начальник IТ-департамента "Нафтогаза" Анатолий Вовнюк, затем в мае 2019 года директором была Елена Чорнокальська, а ныне должность занимает Марина Квашнина.