В Одессе завершилась операция по спасению экипажа севшего на мель танкера

Как сообщает пресс-служба Администрации морских портов (АМПУ), всех трех членов экипажа удалось снять с борта судна, они доставлены в больницу, передает БизнесЦензор.

"Следующим шагом станет ликвидация последствий аварии: очищение загрязненных участков и предотвращение возможного распространения горюче-смазочных материалов в морской воде", – сказано в сообщении.

Как уточнили в АМПУ, водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям смогли добраться до борта судна, подвести к нему трос и эвакуировать капитана танкера "Delfi" и двух членов экипажа.

В сообщении отмечается, что на месте аварии сохраняются неблагоприятные погодные условия – скорость ветра 12-14 м/с, волнение 3 балла.

"Как только утихнет шторм, экологические службы АМПУ установят вокруг аварийного буксира боновые заграждения, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море. После этого Оперативный штаб, в состав которого входят специалисты АМПУ, Морской администрации, городских и областных властей, будет решать каким образом убрать танкер от городского пляжа", – отмечается в сообщении.

В частности, будет проведено обследование корпуса судна, в том числе с привлечением водолазов, что позволит определить, можно ли восстановить его плавучесть.

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Ранее стало известно, что в Одесском заливе терпит бедствие танкер "Делфи" под флагом Молдовы с тремя гражданами Украины на борту, который сорвало с якоря. Спасатели и частный буксир "Австралия" пытались эвакуировать экипаж судна.

По данным АМПУ, изначально указанное судно находилось в нейтральных водах и не подавало заявок на вход в Одесский или "Южный" морские порты. Но позже оно подало сигнал о том, что терпит бедствие без топлива, с неработающим двигателем. В связи с этим спасательно-координационный центр "Одесса" принял сигнал и начал принимать меры, направленные на ликвидацию аварийной ситуации.

С судовладельцем была согласована буксировка танкера для постановки к свободному причалу в порту "Очаков". В ночь на 22 ноября Delfi удалось закрепиться якорем на расстоянии около одной мили от берега в районе пляжа "Дельфин". Однако, по данным АМПУ, в 5:00 медленный дрейф возобновился.