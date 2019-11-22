Гончарук анонсировал передачу в концессию еще 10 объектов

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на Инвестиционном саммите ЕБРР для стран-членов Восточного партнерства, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Два пилотных проекта – морские порты "Ольвия" и "Херсон" – уже на прозрачных конкурсах. Мы сейчас готовим еще 10 государственных активов на концессию", – сообщил Гончарук.

Премьер-министр также анонсировал приватизацию государственного "Центрэнерго" в 2020 году.

"До конца года для малой приватизации будет передано 500 госпредприятий. В начале декабря мы представляем инвесторам первый список предприятий в рамках Road Show. Плюс в следующем году мы начинаем большую приватизацию. Уверен, в этом направлении будет много инвестиционных кейсов. Например, приватизация государственного "Центрэнерго", – заявил Гончарук.

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Как сообщалось, 12 сентября Министерство инфраструктуры объявило о проведении концессионных конкурсов по передаче в концессию имущества ГП "Стивидорная компания "Ольвия" и ГП "Херсонский морской торговый порт".

Согласно ранее обнародованной документации, общий объем ожидаемых инвестиций со стороны концессионеров составит 17,3 млрд грн на протяжении 35-летнего срока концессии для "Ольвии" и 1,4 млрд грн за 30 лет концессии херсонского порта. Инвестиции будут направлены на обновление инфраструктуры и развитие портов.

В течение первых трех лет в "Ольвии" планируется построить новый зерновой терминал мощностью 2 млн тонн/год (инвестиции 1,56 млрд грн), а в морпорту "Херсон" провести неотложное обновление активов (инвестиции 216 млн грн).

По данным Мининфраструктуры, заинтересованность в концессии госстивидоров в портах "Ольвия" и "Херсон" ранее проявили более 25 украинских и зарубежных компаний из США, Китая, Франции, Швейцарии, Великобритании, Японии, Турции, Катара и Кореи. В частности, "Нибулон", один из крупнейших зернотрейдеров Украины, отмечал, что может инвестировать в Херсонский порт.