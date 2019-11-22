Украина планирует увеличить импорт электроэнергии из Беларуси после запуска АЭС, – Оржель

Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил на заседании украинском-белорусской группы по сотрудничеству в топливно-энергетической сфере, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Электроэнергия среди приоритетных вопросов. В феврале должна заработать Белорусская АЭС, может быть избыток электроэнергии, в которой мы заинтересованы. Конечно, стоит учитывать и определенные объемы межгосударственного сечения в энергетике", – заявил Оржель.

Министр напомнил, что в 2020 году импорт электроэнергии из Беларуси в Украину составит 2,1 млрд кВт-ч, в соответствии с утвержденным Порядком формирования прогнозного баланса электрической энергии ОЭС Украины на расчетный год.

В ходе встречи также обсуждалось строительство новых электросетей между Украиной и Беларусью.

"Речь шла о линии между украинской Ривненщиной и белорусской Брестчиной. Обсуждался и вопрос строительства вставок постоянного тока на существующих ВЛ 330 кВ между ОЭС Беларуси и ОЭС Украины: Мозырь - Чернобыльская АЭС, Гомель - Чернигов", – уточнили в Минэнерго.

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Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко на брифинге по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в октябре заявил о наличии предпосылок для расширения сотрудничества с Украиной в сфере поставок электроэнергии.

При этом белорусский президент напомнил о планах ввести в эксплуатацию первую АЭС в Беларуси в следующем году.