"Укрзализныця" выплатит сотрудникам премии на 1 миллиард, – Кравцов

Как передает БизнесЦензор, об этом глава правления компании Евгений Кравцов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"До конца года выплатим железнодорожникам в 1 млрд грн. Это вознаграждение по итогам работы в 2018 году. Решение приняли правлением", – сообщил Кравцов.

Глава компании уточнил, что вознаграждение составит 50% должностного оклада.

"Средства работники получат уже в следующем месяце", – добавил глава "Укрзализныци".

Как сообщалось, фонд заработной платы АО "Укрзализныця" в 2018 году составил 40,58 млрд грн, что на 27% выше соответствующего показателя за 2017 год – 31,97 млрд грн.

Согласно утвержденному Кабинетом министров контракту, глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов имел ежемесячный оклад в сумме 714,6 тыс. грн в месяц без учета премий.