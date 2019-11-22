Президент Модовы предложил списать долг Приднестровья за газ на $6 миллиардов

Об этом Додон заявил в эфире телеканала PROTV-Chisinau, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Президент Молдовы напомнил, что учет потребления газа ведется раздельно по правому и левому берегу Днестра.

"Долг Приднестровья перед "Газпромом" в размере $6,2 млрд является обязанностью дочерней компании российского концерна – "Молдовагаз". Это не может быть долгом правительства Республики Молдова, это не может быть долгом, который должны выплачивать граждане Молдовы", – сказал Додон.

По его словам, существуют разные решения этой проблемы.

"Для погашения этого долга есть активы компании "Молдовагаз" в Приднестровском регионе. В принципе, они отвечают этими активами. В случае если будет такое решение погасить долг. Но я считаю, что в момент политического урегулирования приднестровского конфликта эти долги должны быть аннулированы", – заявил Додон.

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В ходе визита нового премьер-министра Молдавии в Москву на этой неделе обсуждались вопросы погашения долга за газ. Позднее глава "Молдовагаза" Вадим Чебан уточнил, что речь шла о текущих долгах Молдовы, но не о долге Приднестровья.

В ходе первого визита в Москву после вступления в должность президента 17 января 2017 года Додон заявил, что "долг Приднестровья за газ является долгом Молдовы". Однако потом президент уточнил, что это не долг Молдовы, он образовался в результате отношений между двумя экономическими агентами – "Газпромом" и "Молдовагазом".

При этом крупнейшим акционером АО "Молдовагаз" является ОАО "Газпром" с долей 50%. Еще 35,33% акций принадлежит правительству Молдовы, 13,44% акций – властям непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Акции Приднестровья переданы в управление "Газпрому".

Как сообщалось, 14 ноября президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о назначении нового правительства республики во главе с премьер-министром Ионом Кику после того, как в отставку было отправлено правительство Майи Санду, которое считалось проевропейским.

Иону Кику 47 лет. Он является давним соратником Игоря Додона, брат которого Александр имеет общий бизнес с сыном генпрокурора РФ Игоря Чайки.