Кабмин объявил о начале отопительного сезона в последнем проблемном городе

Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает БизнесЦензор.

В другом проблемном городе Новояворовске теплоноситель с температурой +45 С начал поступать в теплосеть 2-го микрорайона, происходит заполнение сетей дошкольных и школьных учреждений и внутридомовых систем жилых домов, других потребителей. Восстанавливается циркуляция по системам сооружений.

Как сообщалось, на минувшей неделе новым управляющим арестованных имущественных комплексов "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ" было избрано ООО "Нафтогаз Тепло", входящая в группу компаний "Нафтогаз Украины".

Перед этим АРМА разорвала договор управления с частной компанией "Гарант Энерго М", которая более шести месяцев не выплачивала зарплаты работникам ТЭЦ и не обеспечила города теплом к ​​отопительному сезону.

Осенью 2018 года арестованные имущественные комплексы "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ" были переданы в управление ЧП "Гарант Энерго М".

ЧП "Гарант Энерго М" сейчас принадлежит юристу Виталию Ушинскому и экс-нардепу Владимиру Купчаку (избирался от "Батькивщины", впоследствии вышел из фракции).

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Напомним, в январе 2018 года детективы НАБУ задержали и сообщили о подозрении 5 лицам: 4 должностным лицам компаний-владельцев ТЭЦ – ООО "Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия - Новояворовск", и физическому лицу-"куратору" схемы, которая является приближенной к народным депутатам.

Согласно данным единого государственного реестра юрлиц, конечными бенефициарами всех трех частных компаний, которые фигурируют в расследовании, являлись народные депутаты от БПП братья Ярослав и Богдан Дубневичи.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что следствие не получило доказательств причастности Дубневичей к махинациям с газом на подконтрольных им Новояворивской и Новороздольской ТЭЦ. При этом глава САП отверг обвинения, что на отсутствие подозрений к братьям Дубневичам могло повлиять их знакомство.

В рамках расследования по ходатайству детективов НАБУ Соломенский районный суд Киева наложил арест на целостные имущественные комплексы "Новороздольская ТЭЦ" и ​​"Новояворовскмя ТЭЦ". Согласно решению суда, эти два объекта переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами,