Монетизированные льготы получат 140 тысяч потребителей газа Днепропетровщины

Таким образом, отныне средства государственной помощи получают льготники, а не компании, предоставляющие коммунальные услуги, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ООО "Днепропетрвскгаз Сбыт".

"С октября средства за льготы потребители газа получают двумя способами: либо наличными на руки, или безналично в "Ощадбанке". Поэтому в дальнейшем платеж за потребленный природный газ начисляется им в полном объеме без учета льготной скидки", – пояснили в компании.

Почти 94% льготников ТОВ "Днепропетровскгаз Сбыт" на сегодняшний день получают безналичные средства государственной помощи на счета в "Ощадбанке". Сумму льготы в оплате за газ за них перечисляет AT "Ощадбанк". При этом банк информирует потребителя об этой оплате sms-сообщением и не удерживает комиссию за эту операцию. Остальные платежи за газ, как и ранее, такие льготники оплачивают самостоятельно.

Еще 6% льготников получают помощь наличными, согласно заявлениям, которые они подали в Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) до 15 октября. Такие льготники должны самостоятельно и полностью рассчитаться за потребленный газ. Для этого они выбирают удобный банк, отделение почты или платежную систему. Расходы на проведение такого платежа зависят от комиссии, которую устанавливает выбранное финансовое учреждение или сервис.

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"И льготы, и субсидии, как правило, покрывают только часть платежа. То есть часть платежа оплачивает государство в виде льготы или субсидии, часть платежа оплачивает собственно потребитель. Поэтому льготник, который получает средства наличными, должен самостоятельно обеспечить оплату коммунальных услуг с учетом размера льготы, которую он получил в наличном виде", – пояснила директор ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" Татьяна Соболь.

Справочная информация о сумме льгот будет указана в счетах за газ начиная с ноября (потребители получат их в декабре). За предоставление и расчет льгот отвечают органы соцзащиты – УТСЗН.

Со своей стороны "Днепропетровскгаз Сбыт" напоминает о том, что в случае возникновения задолженности на сумму более 340 грн органы соцзащиты должны прекратить начисления субсидии.

Напомним, ООО "Днепропетровскгаз сбыт" с 1 июля 2015 года выступает гарантированным поставщиком газа для потребителей природного газа г. Днепр и Днепропетровской области, с. Темировка Гуляйпольского района Запорожской области и с. Приднепрянское Кобиляцкого района Полтавской области (согласно решению НКРЭКУ №653 от 16 мая 2017 года).

Компания поставляет природный газ почти 1,3 млн бытовым потребителям, 700 бюджетным учреждениям и 152 религиозным организациям.