"Укрзализныця" назначила 7 дополнительных на новогодние праздники

Как сообщает пресс-служба компании, традиционно самыми популярными направлениями зимой является Львов, Одесса и Ужгород, передает БизнесЦензор.

В частности, поезд №181/182 Киев - Львов будет отправляться из Львова 21, 22, 25, 26 декабря в 12:18 и прибывать в Киев в 00:02. Из Киева отправление в 00:55 22, 23, 26, 27 декабря, прибытие во Львов в 10:36.

Поезд №197/198 Киев - Ковель будет курсировать 28 декабря, отправление из Киева в 6:19, прибытие в Ковель в 14:48. Обратно отправление из Ковеля в 11:27, прибытие в Киев в 20:45.

Поезд №216/215 Жмеринка - Киев будет курсировать 23 декабря: отправление из Жмеринки в 14:20, прибытие в Киев в 19:28.

Поезд №223/224 Киев - Одесса будет курсировать 29 декабря и 4 января. Из Киева поезд отправится в 07:46 и прибудет в Одессу в 17:55. Из Одессы поезд будет отправляться в 11:03 и прибывать в Киев в 20:31.

Поезд №205/206 Покровск - Харьков будет курсировать 22, 27, 28, 29, 30 декабря, 2 и 4 января. Отправление из Покровска в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. Отправление из Харькова в 16:44 и прибытие в Покровск в 22:07.

Поезд №168 Львов - Одесса будет курсировать 22, 27, 30 декабря и 2 января. Отправление из Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:23. Отправление из Одессы в 10:18 и прибытие во Львов в 21:05.

Поезд №202/201 Львов - Ужгород назначен на 29 декабря и 1 января, отправление из Львова в 6:43 и прибытие в Ужгород в 12:10. Отправление из Ужгорода в 14:05 и прибытие во Львов в 19:55.

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Кроме того, продлен маршрут пяти поездов.

Так, маршрут поезда №72 Запорожье - Киев продлен до Чопа. Рейсы будут проходить ежедневно с 22 декабря по 4 января. Отправка из Запорожья в 19:47 и прибытие в Чоп в 23:45 следующего дня. В обратном направлении отправление в 01:05 и прибытие в Запорожье в 07:49 следующего дня.

Маршрут поезда №76/75 Кривой Рог - Киев продлен до Ужгорода. Поезд будет курсировать ежедневно с 27 декабря по 4 января, обратно из Ужгорода - с 29 декабря по 3 января. Отправление из Кривого Рога в 20:59 и прибытие в Ужгород в 21:58, отправление из Ужгорода в 06:25 и прибытие в Кривой Рог в 6:23.

Маршрут поезда №179/192 Днепр - Киев продлен до Львова. Он будет курсировать ежедневно с 25 декабря по 4 января. Отправление из Днепра в 22:39 и прибытие во Львов в 16:25. В обратном направлении поезд будет отправляться в 23:19 и прибывать в 17:17.

Маршрут поезда №180/291 Львов - Киев продлен до Днепра. Поезд будет курсировать ежедневно с 26 декабря по 4 января. Отправление из Львова в 11:50, прибытие в Днепр в 06:40. Обратно из Днепра отправление в 13:07 и прибытие во Львов в 06:00.

Маршрут поезда №179/180 Сумы - Киев продлен до Винницы. Поезд будет курсировать 20, 27, 30, 31 декабря и 2 января. Отправление из Сум в 05:35 и прибытие в Винницу в 13:11. Обратно отправление из Винницы в 13:44 и прибытие в Сумы в 21:34.

Как сообщалось, всего на новогодние и рождественские праздники "Укрзализныця" планирует назначить 35 дополнительных поездов дальнего следования.