НАБУ объявило в розыск бывшего владельца "VAB Банка"

Как передает БизнесЦензор, соответствующее уведомление размещено в базе скрывающихся от органов власти лиц Министерства внутренних дел.

Датой исчезновения Бахматюка указано 21 ноября.

В свою очередь сам Бахматюк заявил, что сейчас находится за границей по делам и готов общаться со следователями через адвокатов или по видеосвязи, а также отрицает, что ему были предъявлены подозрения или повестки, передает Интерфакс-Украина.

"Нельзя вручать подозрение, просто вывешивая его на столбу", – заявил Бахматюк в отношении сообщения НАБУ от 13 ноября о заочном сообщении ему о подозрении в деле о стабкредите "VAB Банку".

Бизнесмен сообщил, что его адвокаты будут обжаловать действия правоохранителей в судах, в том числе и в международных.

Как сообщалось, 13 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении фактическому владельцу и экс-главе правления ПАО "ВиЭйБи Банк" (VAB Банка) о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Национального банка Украины.

По состоянию на 2015 год собственником "ВиЭйБи Банк" был Олег Бахматюк с 86,778% в статутном капитале. С 2012 года по 2014 год главой правления банка был Денис Мальцев.

"Поскольку местонахождение этих лиц пока не установлено, вручение письменных сообщений о подозрении осуществляется в порядке, определенном ст.135, 278 УПК Украины (отправлено по почте и вручены жилищно-эксплуатационной организации по месту регистрации подозреваемых)", – сообщили в НАБУ.

Таким образом, круг подозреваемых в завладении стабилизационным кредитом НБУ вырос до 10 человек.

Восьми лицам, среди которых действующие и бывшие чиновники НБУ, ПАО "ВиЭйБи Банк" и ряда частных компаний, аффилированных с собственниками "ВиЭйБи Банка", о подозрении сообщено 11-12 ноября.

Напомним, в ночь на 12 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали 8 человек, которых подозревают в завладении 1,2 млрд грн кредита, выданного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк". В том числе был задержан глава правления "Райффайзен Банк Аваль" Александр Писарук, который в 2014-2015 годах занимал должность первого замглавы НБУ.

Суд избрал меру пресечения Писаруку в виде залога 5 млн грн без содержания под стражей.

Задержанным сообщили о подозрении в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка в сумме 1,2 млрд грн. По версии следствия, руководство НБУ приняло решение о выдаче кредита, несмотря на то, что стоимость переданной в залог недвижимости была завышена в 25 раз.

В VAB Банк в 2014 году была введена временная администрация.