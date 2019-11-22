В мэрии Одессы проходят обыски

Об этом Думской сообщили источники в горсовете, передает БизнесЦензор.

В рамках какого уголовного производства работают правоохранители, пока не известно.

Следователи изымают документы в департаменте финансов и юридическом департаменте. По непроверенной информации, их интересует финансовая помощь, которую город оказывает КП "Теплоснабжение города Одесса". Отмечается, что за последний год это предприятие поглотило почти миллиард бюджетных гривен.

Также обыскивают помещение департамента по организации работы горсовета. Следственные действия связаны с погашением за счет городского бюджета 200-миллионного долга предприятия перед банком "Надра".