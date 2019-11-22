"Укрзализныця" проиграла в Верховном суде дело о штрафе АМКУ

Об этом говорится в сообщении АМКУ, передает БизнесЦензор.

"Днепропетровским отделением Комитета по заявлению АСК "Укрречфлот" было начато дело из-за отказа филиала "Укрзализныци" развести железнодорожные мосты на Днепре для пропуска крупногабаритного судна. К тому же, установленная "Укрзализныцей" стоимость подъема пролетных строений мостов не соответствовала затратам железной дороги на поднятие этих сооружений, то есть "Укрзализныцей" установлена ​​такая стоимость этой услуги, которую невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке", - сказано в сообщении.

По результатам рассмотренного дела Временная административная коллегия Комитета приняла решение и наложила на "Укрзализныцю" штраф в размере 760 тыс. грн, а также обязал прекратить нарушение - составить экономически обоснованную смету расходов на эту услугу.

"Укрзализныця" не согласилась с решением Комитета и обжаловала его в судебном порядке.

В итоге 14 ноября 2019 Верховный суд принял постановление, которым решение Хозяйственного суда города Киев и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда оставлены без изменений, а кассационная жалоба "Укрзализныци" - без удовлетворения.

Таким образом Верховный суд подтвердил правомерность выводов АМКУ по делу о злоупотреблениях монопольным положением АО "Укрзализныця".