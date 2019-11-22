"Укрзализныця" проиграла в Верховном суде дело о штрафе АМКУ

Об этом говорится в сообщении АМКУ, передает БизнесЦензор.
"Днепропетровским отделением Комитета по заявлению АСК "Укрречфлот" было начато дело из-за отказа филиала "Укрзализныци" развести железнодорожные мосты на Днепре для пропуска крупногабаритного судна. К тому же, установленная "Укрзализныцей" стоимость подъема пролетных строений мостов не соответствовала затратам железной дороги на поднятие этих сооружений, то есть "Укрзализныцей" установлена такая стоимость этой услуги, которую невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке", - сказано в сообщении.
По результатам рассмотренного дела Временная административная коллегия Комитета приняла решение и наложила на "Укрзализныцю" штраф в размере 760 тыс. грн, а также обязал прекратить нарушение - составить экономически обоснованную смету расходов на эту услугу.
"Укрзализныця" не согласилась с решением Комитета и обжаловала его в судебном порядке.
В итоге 14 ноября 2019 Верховный суд принял постановление, которым решение Хозяйственного суда города Киев и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда оставлены без изменений, а кассационная жалоба "Укрзализныци" - без удовлетворения.
Таким образом Верховный суд подтвердил правомерность выводов АМКУ по делу о злоупотреблениях монопольным положением АО "Укрзализныця".