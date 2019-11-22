Кабмин поручил найти нового аудитора "Ощадбанка"

Об этом говорится в соответствующем распоряжении Кабмина, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

"Комитету по вопросам аудита АО "Государственный сберегательный банк Украины" осуществить мероприятия по проведению конкурсного отбора аудиторской фирмы для проведения внешнего аудита банка", - говорится в распоряжении.

По результатам конкурса комитет должен рекомендовать набсовету банка аудиторскую компанию.

Аудит Ощадбанка за 2018 год проводила компания KPMG, которая входит в международная сеть независимых фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги.

20 ноября Кабмин назначил троих независимых членов наблюдательного совета "Ощадбанка". Сейчас из девяти членов в набсовет госбанка назначены семь.

Согласно отчету "Ощадбанка", в первом полугодии чистая прибыль банка составила 124,9 млн грн. Это в четыре раза больше, чем за первое полугодие 2018 года (31 млн грн).