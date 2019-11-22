"Газпром" продал свои акции на $3 миллиарда (обновлено)

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на Ведомости, передает БизнесЦензор.

Объявленная стоимость продажи акций предполагает скидку 13,22% к уровню закрытия в четверг, или 11% к цене бумаг "Газпрома" на момент окончания торгов накануне объявления о сделке. Кто является покупателем бумаг, неизвестно. Фактический продавец – "Газпром газораспределение", организатор сделки – "Газпромбанк".

Как сообщалось, российский "Газпром" анонсировал в четверг, 21 ноября, продажу 3,6% казначейских акций. Исходя из текущей котировки акций Газпрома (248 рублей за акцию) стоимость пакета оценивалась примерно 211 миллиардов рублей ($3,3 млрд).

Накануне зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов заявил, что сделка не связана с потребностью компании в средствах.

Напомним, по данным российских СМИ, ранее "Газпром" отменил намеченное на прошлую неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги по инициативе "Нафтогаза Украины" в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража.

Перед этим "Нафтогаз" добился ареста счетов SPV-компании для выпуска еврооблигаций "Газпрома" в японских иенах – GazAsia Capital S.A.

"Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания с ПАО "Газпром" долга на сумму около $3 млрд в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма. Сообщается, что работа ведется в Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге и Великобритании в рамках статьи 5 Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.

Ранее Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере $4,7 млрд по транзитному контракту. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения, что не останавливает его выполнения.