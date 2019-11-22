"Газпром" продал 3,59% своих акций

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на Ведомости, передает БизнесЦензор.

Объявленная стоимость продажи акций предполагает скидку 13,22% к уровню закрытия в четверг, или 11% к цене бумаг "Газпрома" на момент окончания торгов накануне объявления о сделке. Кто является покупателем бумаг, неизвестно. Фактический продавец – "Газпром газораспределение", организатор сделки – "Газпромбанк".

О продаже пакета "Газпром" объявил 21 ноября. Компания продает свои акции во второй раз за последнее время, в прошлый раз это произошло в июле этого года. Тогда 2,93%, принадлежавшие двум дочерним компаниям – нидерландской Gazprom Gerosgaz Holdings BV и кипрской Rosingaz Limited, – были проданы за 139,1 млрд руб. Дисконт составил 5,4% к цене закрытия накануне сделки. Покупателя пакета "Газпром" не раскрыл.

Накануне рост акций "Газпрома" достигал 4,75%, на момент закрытия торгов на Московской бирже был зафиксирован рост на 2,56%. Капитализация компании превысила 6 трлн руб.

С начала 2019 года оценка стоимости "Газпрома" выросла более чем в 1,5 раза (3,85 трлн руб. на 1 января), концерн стал лидером по этому показателю среди российских компаний. Основными драйверами роста весной стали новости о подготовке новой дивидендной политики компании, предусматривающей увеличение выплат с нынешних 25-27% до 50% чистой прибыли по МСФО, а в июле – первая продажа крупного пакета квазиказначейских акций.

За день до объявления "Газпрома" о продаже пакета, 20 ноября, президент РФ Владимир Путин поделился своими ожиданиями роста капитализации компании.

"Капитализация "Газпрома" – это очевидно для всех экспертов – находится на минимальном уровне. Потенциал компании "Газпром" даже трудно посчитать", – заявил Путин.

Несколькими часами позже министр финансов РФ Антон Силуанов прямым текстом назвал слова российского президента словесной интервенцией, призванной повысить капитализацию "Газпрома".