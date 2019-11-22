Прибыль банковской системы Украины с начала года увеличилась в 3,5 раза, – НБУ

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины в Facebook, передает БизнесЦензор.

Как отмечают в НБУ, это новый рекорд банковского сектора Украины.

Доходы банков в текущем году выросли на 23% до 201 млрд грн, тогда как расходы - на 0,4% до 149 млрд грн.

Нацбанк отмечат четыре фактора роста банковской прибыли: