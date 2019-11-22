Прибыль банковской системы Украины с начала года увеличилась в 3,5 раза, – НБУ

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины в Facebook, передает БизнесЦензор.
Как отмечают в НБУ, это новый рекорд банковского сектора Украины.
Доходы банков в текущем году выросли на 23% до 201 млрд грн, тогда как расходы - на 0,4% до 149 млрд грн.
Нацбанк отмечат четыре фактора роста банковской прибыли:
- рост чистых процентных доходов банков на 17%, до 66,1 млрд грн;
- рост чистых комиссионных доходов банков на 12%, до 36 млрд грн;
- позитивный результат от переоценки и от операций купли-продажи - 13,9 млрд грн;
- низкий объем отчислений банками в резервы - 9,3 млрд грн против 21,4 млрд грн в прошлом году.