БизнесЦензор

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22.11.19 11:48

Прибыль банковской системы Украины с начала года увеличилась в 3,5 раза, – НБУ

За 10 месяцев 2019 года платежеспособные банки получили 52 млрд грн чистой прибыли, в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (14,8 млрд грн).

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Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины в Facebook, передает БизнесЦензор.

Как отмечают в НБУ, это новый рекорд банковского сектора Украины. 

Доходы банков в текущем году выросли на 23% до 201 млрд грн, тогда как расходы - на 0,4% до 149 млрд грн.

Нацбанк отмечат четыре фактора роста банковской прибыли:

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