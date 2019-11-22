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22.11.19 11:48

Прибыль банковской системы достигла 52 миллиардов, – НБУ

За 10 месяцев 2019 года платежеспособные банки получили 52 млрд грн чистой прибыли, в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (14,8 млрд грн).

Прибыль банковской системы достигла 52 миллиардов, – НБУ

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины в Facebook, передает БизнесЦензор.

Как отмечают в НБУ, это новый рекорд банковского сектора Украины. 

Доходы банков в текущем году выросли на 23% до 201 млрд грн, тогда как расходы - на 0,4% до 149 млрд грн.

Нацбанк отмечат четыре фактора роста банковской прибыли:

Как сообщалось, по данным НБУ, в январе-сентябре 2019 года платежеспособные банки получили 48,35 млрд грн чистой прибыли, что в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (10,9 млрд грн). Прибыль была сформирована в основном "Приватбанком" (27,4 млрд грн) и группой банков с западным иностранным капиталом (12,8 млрд грн).

Напомним, в 2018 году прибыль банковской системы достигла исторического максимума за год – 21,7 млрд грн.

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