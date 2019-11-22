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22.11.19 11:25

Мининфраструктуры заинтересовано в сотрудничестве с Hyundai по развитию "Укрзализныци"

Министерство инфраструктуры Украины заинтересовано в сотрудничестве с компанией Hyundai по развитию и модернизации подвижного состава "Укрзализныци".

поезд,hyundai

Об этом говорится в сообщении Мининфраструктыр по итогам встречи министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия с представителями компании Hyundai, передает БизнесЦензор

Участники встречи обсудили вопросы модернизации подвижного состава "Укрзализныци".

"Украина уже имеет опыт сотрудничества с компанией Hyundai, в частности, в 2012 году было приобретено 10 единиц межрегиональных электропоездов производства компании Hyundai Corporation. Хочу отметить, что Программой деятельности Кабинета министров Украины, а также Программой обновления подвижного состава "Укрзализныци" на период до 2021 года, предусмотрено обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов, а также приобретение 10 единиц межрегиональных электропоездов двойного питания", - сообщил Криклий.

Министр инфраструктуры отметил, что главными приоритетами Украины в сотрудничестве с иностранными компаниями остаются локализация производства и обслуживания железнодорожного подвижного состава в Украине, а также введение в Украине современных технологических комплексных решений по сервисному обслуживанию и ремонту подвижного состава.

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