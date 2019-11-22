На Троещину могут пустить скоростной трамвай по Северному мосту, – советник Кличко

Об этом рассказал советник мэра Киева Максим Бахматов в интервью LIGA.net, передает БизнесЦензор.

"Метро на Троещину параллельно строится с мостом. Я бы не откидывал со стола историю про "легкое" метро - speed tram (скоростной трамвай). Это достройка к действующему Северному мосту определенных конструкций, для того, чтобы по этой легкой достройке пустить speed tram, велосипедистов и пешеходов", - сказал Бахматов.

По словам Бахматова, проект приблизительно займет 2-3 года. Им занимается сейчас Всемирный банк.

По оценке банка, стоимость проекта - $300-500 млн. Как отметил Бахматов, это дешевле альтернативных проектов.

"Думаю, год понадобится на препродакшн и 1,5 года на стройку - в апреле смогу сказать точнее", - сказал советник мэра по поводу сроков.

В марте мэр Киева Виталий Кличко говорил, что достроить Подольско-Воскресенский мост и запустить по нему автомобильное сообщение могут в течение 1,5-2 лет при условии надлежащего финансирования. Затем может начаться строительство линии метро на Троещину.

В октябре первый заместитель Кличко Николай Поворозник заявил, что метро на Троещину готовы строить китайцы и инвестировать в проект $2 млрд, но им нужны государственные гарантии. Правительство, по словам Поворозника, отказалось их предоставлять. Он также рассказал об альтернативном проекте tram-train, против которого, в свою очередь, выступила "Укрзализныця".