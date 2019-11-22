Exxon Mobil готовит продажу активов на сумму до $25 миллиардов, – Reuters

Об этом сообщили три банковских источника, непосредственно знакомых с планами компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Exxon столкнулась с растущим давлением со стороны инвесторов, которые выступают за высвобождение денежных средств на фоне планов компании увеличить траты на проекты в Гайане, Мозамбике, Папуа-Новой Гвинее и США.

Американский гигант составил список активов на продажу, в которой входят месторождения по меньшей мере в 11 странах.

Представитель Exxon сказала, что компания не "комментирует рыночные слухи или спекуляции".

Крупнейшая из торгующихся на бирже мировая энергетическая компания в последние месяцы продала несколько активов, в том числе в Норвегии за $4,5 млрд, и объявила, что хочет расстаться со своими подразделениями в Австралии, Нигерии и Малайзии.

Согласно новому плану, Exxon перестанет добывать нефть и газ в Европе, продав активы в британской части Северного моря, Германии и Румынии.

Exxon продолжит добычу в Нидерландах, где совместно с Royal Dutch Shell владеет долей в гигантском Гронингенском газовом месторождении, которое власти планируют закрыть в 2022 году.

Компания также значительно сократит операции в Юго-Восточной Азии, продав активы в Индонезии и Малайзии, сообщили источники.

В Африке Exxon хочет продать бизнес в Чаде, Экваториальной Гвинее, а также частично - в Нигерии.