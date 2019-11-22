БизнесЦензор

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22.11.19 08:45

КГГА не выдавала разрешение на строительство ТРЦ "Петровка", – Поворозник

В Киевской городской государственной администрации не выдавали разрешение на строительство ТРЦ "Петровка".

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Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает БизнесЦензор.

По словам Поворозника, заказчику ООО "Б.В." предоставлены градостроительные условия и ограничения (ГУО) для проектирования объекта строительства на ул. Вербовой, 21, 23, в Оболонском районе от 3 октября 2019 года №1248 для строительства торгово-общественного центра "Петровка".

"Поясню: градостроительные условия и ограничения – это исключительно исходные данные для проектирования, которые не являются разрешением на строительство. Документом определена предельная высота проектирования 25 метров. Окончательная же высота будет определена проектной документацией с учетом решений детального плана территорий (ДПТ). Проектными же предложениями соответствующего ДПТ в пределах ул. Вербовая, Куреневская, Богатырская, Московский просп. Набережно-Рыбальская, железнодорожная колея (утвержденного 14 июля 2016 года №727/727) технико-экономические показатели ТЦ "Петровка" на ул. Вербовой, 21, 23, определяют этажность в 2, 3, 5 этажей", – отметил Поворозник.

Он подтвердил, что этот участок в 2004 году решением Киевсовета передан в аренду ООО "Солидарность". В марте же 2010 года Киевсовет сменил в договоре аренды ООО "Солидарность" на ООО " Б. В.". Срок аренды земельного участка – 25 лет, то есть до 2035 года.

"Проектирование ТРЦ планируется на земельном участке площадью 0,9899 га, однако проектная документация в Департамент градостроительства и архитектуры не предоставлялась", – подчеркнул Поворозник.

Согласно закону Украины "О регулировании градостроительной деятельности", градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка – документ, содержащий комплекс планировочных и архитектурных требований к проектированию и строительству по этажности и плотности застройки земельного участка, отступлений домов и сооружений от красных линий, пределов земельного участка, его благоустройства и озеленения, другие требования к объектам строительства, установленные законодательством и градостроительной документацией.

Ранее сообщалось, что Киевская горгосадминистрация разрешила построить на части вещевого и книжного рынков "Петровка" торгово-развлекательный центр с одноименным названием.
Департамент градостроительства и архитектуры КГГА своим приказом от 3 октября выдал ООО арендатору участка – ООО "Б.В." – градостроительные условия и ограничения для проектирования строительства торгово-общественного центра на ул. Вербовая, 21, 23.

На ул. Вербовая, 21, 23 находятся книжный и вещевой рынки "Петровка". 0,95 га земли для расположения рынка по этому адресу в 1996 году получило ООО "Солидарность".

Эта компания тесно связана с Игорем Вильдманом – депутатом Киевсовета трех созывов, экс-замминистра экологии и природных ресурсов, которого называют собственником рынков на Петровке.

Позже землю переоформили на принадлежащее Вильдману ООО "Б.В.", которому сейчас и выдали Градостроительные условия и ограничения (ГУО) на проектирование строительства ТРЦ.

Напомним, о планах построить ТРЦ на Петровке известно давно. Еще в начале 2011 года директор ООО "Книжный рынок" Виталий Правдивый заявлял, что ради ТРЦ снесут часть хозяйственного и книжного рынков. Он обещал, что в новом ТРЦ обеспечат места для тех торговцев, чьи точки снесут.

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