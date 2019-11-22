"Укрзализныця" увеличит закупку масел на 10%

Об этом во время встречи с производителями смазочных материалов заявила директор департамента категорийного управления "Укрзализныци" Нелли Стельмах, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Отмечается, что с целью расширения круга участников торгов на поставку масел компания планирует публиковать на своем сайте перечень производителей и название продукции, которая используется предприятием.

Участники встречи также обсудили позиции стандарта качества смазочных материалов СТП-Н 04-009: 2017. Директор Департамента менеджмента качества продукции и услуг предприятия Александр Ваганов подчеркнул, что этот стандарт касается исключительно качественных характеристик масел и в любом случае не направлен на дискриминацию производителей или поставщиков.

"Мы всегда ждем от производителей качественной продукции с теми физико-химическими свойствами, которые заложены в тендерную документацию", - сказал Ваганов.

Участники встречи также договорились о необходимости создания в "Укрзализныце" собственной аккредитованной лаборатории по проверке качества масел и топлива для минимизации рисков разногласия между документами на поставку и качеством конечного продукта, который получает отрасль. Сейчас уже ведется работа над созданием такой лаборатории.

По платежной дисциплине в контрактах на поставку топлива и.о. директора филиала "Центр обеспечения производства" "Укрзализныци" Евгений Никитин подчеркнул, что на сегодняшний день кредиторская задолженность филиала сведена почти к нулю и в отношении нефтепродуктов сокращены сроки оплаты.

Кроме этого, Стельмах добавила, что с 20 апреля 2020 года вступают в силу изменения в закон о госзакупках, согласно которым заказчик торгов сможет дать поставщику время на исправление ошибок в тендерном предложении, кроме технической части. Это, по мнению Стельмах, значительно улучшит ситуацию с отклонением предложений участников и, вероятно, с количеством жалоб в АМКУ.

Стельмах также подчеркнула, что "Укрзализныця" продолжит борьбу с так называемым "тендерным троллингом", когда некоторые компании подают большое количество жалоб, блокируют процедуры закупок или выполнения уже заключенных договоров, даже не участвуя в торгах.

Ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн отмечал, что "Укрзализныця" искусственно ограничивает конкуренцию на тендерах по закупке масел и приобретает их с наценкой до 56% от рыночной цены. Из-за этого железнодорожный оператор ежегодно переплачивает около 150 млн грн.

По итогам 2018 года компания "Агринол" поставила "Укрзализныце" 7,941 тыс. тонн смазочных материалов. Еще 7,861 тыс. тонн обеспечили компании из группы "Трейд Коммодити". Других поставщиков у железной дороги в 2018 году не было.