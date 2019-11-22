ЕИБ профинансирует зернохранилища, сельхозтехнику и зерновозы в Украине

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение банка, передает БизнесЦензор.

Соответствующий проект совет директоров одобрил 14 ноября.

Промоутером в нем выступит финансовый посредник, однако ни его название, ни объем финансирования, ни другие детали не разглашаются.

Согласно информации на сайте ЕИБ, банк ожидает, что благодаря реализации проекта будет создано 1100 дополнительных постоянных рабочих мест для новых операций, нанято 300 рабочих на период строительства и привлечено 15-20 местных субподрядных малых и средних предприятий.

ЕИБ также указывает, что эта операция покрывается гарантией политического риска Евросоюза для кредитов ЕИБ за пределами ЕС.