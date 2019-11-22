Транспортные предприятия Украины сократили перевозку пассажиров на 5,6%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, пассажирооборот транспортных компаний за отчетный период составил 91,4 млрд пасс./км, что на 4,1% превышает этот показатель за указанный период прошлого года.

Согласно данным Госстата, железнодорожным транспортом за 10 месяцев текущего года воспользовалось 130,6 млн пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 1,3% меньше, чем в январе-октябре 2018 года, а услугами автомобильного транспорта – 1,505 млрд пассажиров (на 5,5% меньше).

Авиационный транспорт увеличил перевозку пассажиров на 10,3% – до 11,9 млн человек.

Кроме того, по данным Госстата, в январе-октябре трамваями воспользовалось 516,3 млн пассажиров (сокращение на 8,2% по сравнению с тем же периодом годом ранее), метрополитеном – 591,3 млн (сокращение на 1,6%), троллейбусами – 783 млн (падение на 7,7%).

Перевозка пассажиров водным транспортом увеличилась на 4,9% – до 0,7 млн человек.

Как отмечает Госстат, показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.