Переход системы электронных платежей на расширенный режим работы 23/7 планируется с апреля, – НБУ

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что работа СЭП в режиме 23/7 станет первым этапом для перехода СЭП на круглосуточный режим работы.

Для реализации круглосуточной работы СЭП Национальный банк планирует модернизировать некоторые технологические вопросы работы системы. В частности, речь идет о технологии включения/исключения участников СЭП, а также установления лимитов для выполнения принудительного/бесспорного списания и ареста средств.

С этой целью Национальный банк разработал и предлагает для общественного обсуждения проект постановления правления Национального банка Украины "Об утверждении изменений к Инструкции о межбанковском переводе средств в Украине в национальной валюте".

Замечания и предложения к проекту принимаются до 24 декабря 2019 года на почтовый или электронный адрес Национального банка Украины.