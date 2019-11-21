"Райффайзен Банк Аваль" и ЕБРР предоставили первый кредит по программе распределения рисков

Об этом говорится в сообщении банка, передает БизнесЦензор.

Завод является частью вертикально интегрированной агропромышленной группы, которая занимается выращиванием сельскохозяйственных культур, предоставлением элеваторных услуг и торговлей зерном.

В рамках этой общей транзакции "Райффайзен Банк Аваль" предоставляет кредит до $8,5 млн, а ЕБРР берет на себя половину риска по этому кредиту.

Кролевецкий комбикормовый завод инвестирует полученные средства в приобретение более 100 вагонов-зерновозов, 13 новых грузовиков с прицепами и мульчера, что позволит улучшить операционную эффективность компании и диверсифицировать ее логистические операции. Это финансирование также будет способствовать обновлению существующего парка грузовиков, используемого для перевозки сельскохозяйственных культур.

Программой распределения рисков предусмотрено, что ЕБРР будет брать на себя риски по кредитам, которые "Райффайзен Банк Аваль" предоставит компаниям, на общую сумму до 20 млн евро на протяжении следующих трех лет. ПРР будет способствовать увеличению размеров и сроков погашения кредитов для компаний по всей стране.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти 14,5 млрд евро в рамках 450 проектов.

ЕБРР – многосторонний банк, поддерживающий развитие частного сектора и предпринимательских инициатив в 38 странах на трех континентах. Банк принадлежит 69 странам, ЕС и ЕИБ. Цель инвестиций ЕБРР – сделать экономику в регионах его деятельности конкурентоспособной, инклюзивной, хорошо управляемой, "зеленой", стойкой и интегрованной.

Начиная с октября 2005 года "Райффайзен Банк Аваль" является частью банковской группы "Райффайзен Банк Интернациональ АГ" (Австрия). Банк предлагает широкий перечень стандартных и инновационных банковских услуг, которыми пользуются более 2,5 млн клиентов.