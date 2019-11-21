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21.11.19 19:27

Google ужесточит условия размещения политической рекламы

Компания Google изменит правила размещения политической рекламы на своих сервисах, ограничив таргетирование.

Google ужесточит условия размещения политической рекламы

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

Новые правила начнут действовать в начале недели в Великобритании, где в декабре пройдут досрочные парламентские выборы.

Согласно новым правилам, рекламодатели могут определить целевую аудиторию по трем параметрам: возраст, пол и общее местоположение. Однако возможность показа политической рекламы в определенном контексте останется, например, когда человек читает статью или смотрит видео об экономике. Кроме того, Google добавила, что продолжает следить за фейковой информацией, касающейся выборов и кандидатов.

Новые правила начнут действовать в начале недели в Великобритании, до конца года их введут в Евросоюзе, в январе следующего года - для остальных стран.

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