Google ужесточит условия размещения политической рекламы

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

Новые правила начнут действовать в начале недели в Великобритании, где в декабре пройдут досрочные парламентские выборы.

Согласно новым правилам, рекламодатели могут определить целевую аудиторию по трем параметрам: возраст, пол и общее местоположение. Однако возможность показа политической рекламы в определенном контексте останется, например, когда человек читает статью или смотрит видео об экономике. Кроме того, Google добавила, что продолжает следить за фейковой информацией, касающейся выборов и кандидатов.

Новые правила начнут действовать в начале недели в Великобритании, до конца года их введут в Евросоюзе, в январе следующего года - для остальных стран.