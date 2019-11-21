Антимонопольный комитет отложил решение по делу о продаже "Мотор Сичи"

Об этом глава АМКУ Юрий Терентьев сообщил LIGA.net, передает БизнесЦензор.

По словам Терентьева, "Укроборонпром" попросил об отсрочке на два месяца для подачи дополнительных документов по делу и комитет удовлетворил ходатайство.

21 ноября истекает предусмотренный законом срок для рассмотрения заявки, следует из протокола встречи между представителями Skyrizon и украинских властей, которая состоялась 5 ноября в Офисе президента.

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Как сообщалось, 7 июня этого года в Антимонопольный комитет Украины была подана совместная заявка "Укроборонпрома" и китайских Skyrizon и Xinwei на концентрацию соответственно более 25% и 50% акций "Мотор Сичи" с целью совместного управления и контроля над предприятием. Затем 19 июня подписан основной пакет договоров, который вступит в силу автоматически на основе позитивного решения антимонопольного ведомства, которому он также передан для изучения.

По данным СМИ, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ решается вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей "Укроборонпрому" 25,00002% акций. В то же время спорный пакет акций "Мотор Сичи" выступает залогом по финансированию, предоставленному в том числе China Development Bank.

О планах совместно с инвесторами из КНР развивать АО "Мотор Сич" и ГП "Ивченко Прогресс" (входит в состав "Укроборонпрома") в феврале говорил заместитель министра экономразвития и торговли Юрий Бровченко, однако подробности сделки пока неизвестны.

Еще в 2017 году стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает народного депутата Вячеслава Богуслаева ("Воля народа") в незаконной продаже 56% акций машиностроительного предприятия "Мотор Сич" китайским инвесторам, аффилированным с компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.

В апреле 2018 года Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Службы безопасности Украины (СБУ) и наложил арест на 56% акций ПАО "Мотор Сич", принадлежащих китайским инвесторам. Тогда же СБУ сообщила о попытках иностранных компаний получить полный контроль над деятельностью "Мотор Сич" в сфере военных оборонных заказов и передать технологии на другой завод.

Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment является владельцем 100% уставного капитала компании Hong Kong Skyrizon Holding Limited (Гонконг), которая в свою очередь является владельцем 100% уставного капитала компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

Сам Богулаев считает продажу акций компании законной и расценивает проведенные в понедельник столичным управлением СБУ обыски предприятия как "часть плана по рейдерскому захвату" предприятия.