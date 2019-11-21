Транспортные предприятия увеличили перевозку грузов на 9%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По информации Госстата, грузооборот перевозчиков за указанный период увеличился на 2,2% – до 282,3 млрд ткм.

В январе-октябре 2019 года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 220,2 млн тонн грузов, что на 1,1% меньше, чем в январе-октябре 2018 года.

Перевозка лесных грузов снизилась на 59,4%, строительных материалов – на 21%, лома черных металлов – на 18%, кокса – на 9,3%, цемента – на 5,6%, каменного угля – на 4,2%, черных металлов – на 3,4%.

Вместе с этим перевозки железной и марганцевой руды увеличилась на 3,2%, нефти и нефтепродуктов – на 0,1%, зерна и продуктов перемола – на 23,9%, химических и минеральных удобрений – на 32,9%.

В общих объемах перевозок грузов водным транспортом зарубежные составляли 41,5%. Объемы зарубежных перевозок грузов уменьшились на 1,2%.

В январе-октябре 2019 года по сравнению с январем-октябрем 2018 года возрос объем перекачки грузов трубопроводным транспортом. Так, перекачка аммиака увеличилась на 10,6%, газа – на 0,6%. Транзит аммиака увеличился на 11,1%, газа – на 1,7%. Вместе с этим перекачка и транзит нефти уменьшились соответственно на 1,9% и на 4,3%.