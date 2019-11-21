Назначенный судом глава Фонд соцстрахования сообщил о возобновлении выплат

Об этом сообщил восстановившийся на должности через суд директор Фонда социального страхования Евгений Баженков, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу учреждения.

По его словам, сегодня, 21 ноября, он подписал соответствующие документы для полного восстановления всех выплат материального обеспечения.

"Восстановление выплат находится под личной ответственностью Е. Баженкова, поскольку финансирование Фондом больничных и пособий по беременности и родам в соответствии с законодательством на сегодня невозможно без внесения изменений в бюджет Фонда", – сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщалось, накануне заместитель министра социальной политики Олег Коваль заявил, что ситуация, которая сложилась в Фонде социального страхования, похожа на рейдерский захват.

Коваль уточнил, что госрегистратор незаконно в Едином государственном реестре юридических, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований указал Баженкова руководителем исполнительного Фонда социального страхования, несмотря на то, что полномочия по восстановлению или увольнению директоров исполнительного Фонда принадлежат правлению Фонда соцстрахования.

В свою очередь в пресс-службе Фонда соцстрахования сообщили, что Баженков возобновился в должности благодаря решению Печерского суда от 8 ноября, который возобновил Баженкова в должности и обязал в течение месяца выплатить ему средний заработок в сумме более 858 тыс. грн.

Согласно данным на сайте Фонда, 20 ноября Баженков в качестве его руководителя заявил о вынужденной приостановке перечисления средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению.

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В Минсоцполитики заявили, что считают восстановление Баженкова на должности незаконным, пообещав его оспорить в судебном порядке, а также опровергли приостановку выплат. По данным министерства, на сегодня остатки на счете Фонда составляют 429,4 млн грн. Кроме того, на счета Фонда ежедневно поступают средства от уплаты единого социального взноса работодателями.

"На прошлой неделе Печерский суд Киева восстановил в должности бывшего руководителя Фонда Евгения Баженкова. Он был зарегистрирован государственным регистратором даже без полного текста решения. Собственно он и приостановил выплаты", – заявили в министерстве.