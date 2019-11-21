"Укрзализныця" не планирует закупать новые дизель-поезда в 2020 году, – КВСЗ

Об этом проинформировал председатель правления Крюковского вагоностроительного завода Максим Крамаренко, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"ДПКр-3: по контракту предусматривалась закупка шести, а ныне "Укрзализныця" берет только один. На КВСЗ надеялись, что остальные - еще пять - поставим в 2020 году. Но, как сообщил нам председатель правления ПАО "КВСЗ" Максим Крамаренко, в проекте финплана "Укрзализныци" на следующий год приобретение дизель-поездов не предвидится", - говорится в сообщении Крюковского вагонзавода.

"А мы, имея заключенный договор, заказали силовые установки, другие дорогостоящие комплектующие, в том числе и у европейских производителей", - отмечается в сообщении.

Сейчас на Приднепровской железной дороге проходят испытания первого поезда ДПКр-3. Поезд будет эксплуатироваться "Укрзализныцей" на маршруте Центральный ж/д вокзал Киева-аэропорт "Борисполь".

Ранее речь шла о поставке "Укрзализныце" шести дизель-поездов КВСЗ. Как сообщалось, в августе 2018 года "Укрзализныця" подписала с КВСЗ договор о поставке ей 6 дизель-поездов до конца 2019 года. Сумма контракта составила 1,062 млрд грн, один дизель-поезд стоит 177 млн грн. Позже стало известно, что "Укрзализныця" сможет закупить в 2019 году только один такой поезд.