Фирсов сообщил о назначении главой Экологической инспекции

Как передает БизнесЦензор, об этом сам Фирсов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"С сегодняшнего дня я официально являюсь исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины. Такое решение принял Кабинет министров, и я благодарен за оказанное доверие", – написал он.

"Разумеется, конкурс на руководителя при этом никто не отменял. В скором времени он состоится, и я буду принимать в нем участие. Никакой проблемы для меня в этом нет. Программа реформ эконоинспекции уже готова, и я готов представить ее на суд конкурсной комиссии", – добавил политик.

Фирсов сообщил, что предложение заняться реформой экологического контроля получил от премьер-министра Алексея Гончарука четыре месяца назад.

"Свое видение ситуации я изложил сначала на встречах с премьером, а потом и лично президенту Владимиру Зеленскому. Затем были сотни встреч с работниками министерства, сотрудниками экологической инспекции, органами власти. Так постепенно была составлена подробная дорожная карта наших дальнейших действий", – добавил политик.

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По словам новоназначенного главы ведомства, экоинспекция – один из самых коррумпированных органов в стране.

"Впереди много работы – разработка законопроектов, перезагрузка инспекции на местах, плановые проверки предприятий, работа с международными организациями", – добавил Фирсов.

Егор Фирсов – в прошлом народный депутат VII созыва от партии "УДАР" и VIII созыва от "Блока Петра Порошенко". Вышел из БПП в 2016 году после конфликта на то время министра экономического развития Айвараса Абромавичуса с депутатом и ближайшим соратником Порошенко Игорем Кононенко. После прекращения полномочий Фирсова съездом БПП был лишен депутатского мандата.