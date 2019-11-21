Перевалка зерновых грузов в портах превысила показатель всего 2018 года, – АМПУ

Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины, передает БизнесЦензор.

По сравнению с прошлым годом общие мощности по перевалке зерна в портах увеличились на 9% и составляют около 85 млн тонн в год.

Как сообщается, Администрация морских портов Украины активно сотрудничает с бизнесом по увеличению мощностей по перевалке аграрных грузов в портах. Осенью этого года между АМПУ и бизнесом была достигнута договоренность о реализации сразу двух инвестиционных проектов в этом секторе.

"В сентябре АМПУ подписала договор с компанией "Кернел", крупнейшим в мире производителем и экспортером подсолнечного масла, который предусматривает инвестиции в развитие инфраструктуры порта "Черноморск" в размере более 3 млрд грн. А уже в конце октября, в рамках Первого инвестиционного форума RE:THINK с участием президента Украины, был подписан Меморандум о взаимопонимании между АМПУ, одной из крупнейших китайских корпораций COFCO и мариупольским госстивидором. Его реализация позволит увеличить перевалку аграрных грузов в порту "Мариуполь" в 3,5 раза", - отметил руководитель Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс.

Планируется, что в порту "Черноморск" АМПУ осуществит дноуглубительные работы в акватории и вдоль причалов, через которые будут отгружаться аграрные грузы компании "Кернел".

В порту "Мариуполь", кроме дноуглубления, будет осуществлено также реконструкцию причалов №2 и №3. Важно, что оба проекты предусматривают гарантированное увеличение грузопотоков, что позволит ускорить окупаемость инвестиций государственного предприятия.

Отмечается, что до конца текущего года должна быть завершена реконструкция причала №4 в Мариуполе, в тылу которого государственная стивидорная компания завершает строительство нового зернового терминала.

Также в октябре 2019 года АМПУ завершила восстановление паспортных глубин в порту "Николаев", который является лидером по перевалке аграрных грузов в Украине. Этот проект стал третьим по объему для АМПУ в этом году - почти 900 тыс. кубометров.

Еще два крупнейших проекта продолжаются в украинских портах "Мариуполь" и "Бердянск". В целом объем эксплуатационного дноуглубления, проведенного собственным флотом и по заказу Администрации морских портов Украины в 2019 году, уже достиг отметки 5 млн кубометров.