Сенатор Круз призвал власти США остановить "Северный поток-2" при помощи санкций

Об этом сообщается на сайте сенатора, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Как вы знаете, этот комитет принял мой двухпартийный законопроект касаемо "Северного потока-2" во время голосования подавляющим двухпартийным большинством 20 к 2. Надеюсь, что Сенат примет его, и Палата (представителей) - также. Окно для достижения этого быстро сокращается. Согласно текущим прогнозам, газопровод будет окончен к январю. Это означает, что у нас, вероятно, есть два месяца, чтобы сделать это. А если мы не сможем этого сделать, это значительно укрепит руки Путина (президента РФ) за счет остального свободного мира", - сказал Круз.

По его словам, есть и альтернативный способ остановить сооружение "Северного потока-2" - согласно закону "О противодействии противникам США при помощи санкций" (CAATSA).

"Администрация уже имеет полномочия наложить санкции. Если Конгресс примет законопроект или если администрация просто использует существующие полномочия согласно CAATSA для реализации той же политики - ввести санкции против любой компании, которая прокладывает эту глубоководную трубу - "Северный поток-2" остановится на своем пути", - отметил Круз.

Сенатор также подчеркнул, что, если "Северный поток-2" все же будет завершен, это поможет России и укрепит позиции президента РФ Владимира Путина.

"Это принесет миллиарды долларов, которые могут быть использованы для разжигания российской агрессии. В тоже время это повредит всей Европе, сделав Западную Европу более зависимой от российской энергии, более подверженной экономическому принуждению и экономическому шантажу. Считаю, что для всех заинтересованных сторон будет лучше, чтобы Европа могла получать энергию из источников, которые не будут использовать ее в качестве экономического шантажа. И если бы Европа импортировала энергию из США, это означало бы, что рабочие места останутся здесь, дома, вместо обогащения Путина", - подчеркнул Круз.